Harkemase Boys begjint seizoen mei winst, grut ferlies foar ONS

Bûtenpost ferliest krekt

Bûtenpost sette har tredde seizoen yn de haadklasse B útein mei in wedstriid yn en tsjin Genemuiden, it team fan âld-Bûtenposttrainer René van der Weij. De thúsploech kaam yn de 27e minút op foarsprong troch in doelpunt fan Omar Kavak. De âld-spiler fan ûnder mear Go Ahead Eagles en FC Emmen koe nei in slalom yn it strafskopgebiet raak sjitte yn de fiere hoek.

Yn de twadde helte wiene de kânsen foaral foar Genemuiden. Se tochten yn de 68e minút ek te skoaren, mar dat doelpunt waard ôfkard. Bûtenpost besocht mei in slotoffinsyf noch in puntsje te pakken, mar in 1-0 ferlies wie net mear te foarkommen.