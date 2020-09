HEA! Op 'e knibbels foar it rioel

De 86-jierrige Jan de Vries is yn syn tún mei it rioel dwaande. Dat rint net lekker troch. Eins moat hy wat rêstich oan dwaan. Hy hat slim siik west en is twa kear operearre. De Vries is der wer aardich by, mar syn bern moatte mar net sjen dat hy sels in gat yn de tún groeven hat. En dan komt fansels op dat momint Hea! del.