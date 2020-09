LIVE: FK fierljeppen yn Winsum

Wa wurde de Fryske fierljepkampioenen yn Winsum? Dat is de ynset fan it FK 2020. Foar de fierste sprong fan de dei by de manlju stiet in Sulveren Pols klear. Grutte favoriten binne Ysbrand Galama en titelferdigener Nard Brandsma. Mar weromkommers Bart Helmholt en Oane Galama lizze op'e loer.