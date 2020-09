Binnenstêd Ljouwert mist tûzenen klanten troch thúswurkjen

Ek de provinsje en de gemeente Ljouwert halde har oan de oprop fan it kabinet om foaral thus te wurkjen. Troch de coronakrisis wurkje der folle minder amtners op kantoar en wurde der bygelyks digitale gearkomsten hâlden. Thúswurkje sil nei alle gedachten ek nei de krisis folle mear dien wurde en dêrom wurdt der oer neitocht om it Provinsjehûs in oare ynrjochting te jaan.

It provinsjehûs moat mear in moetingsplak wurde as in wurkplak, tinkt direkteur Regina Bouius fan Provinsje Fryslân. "Troch corona wurde we eigentlik ek hieltyd kreativer en ha we betocht dat it thúswurkjen ús goed befalt en wy it Provinsjehûs ek oerha om mei folle mear oare kollega's gear te wurkjen. Mar dat kin ek mei ûndernimmers wêze, moetingen om oan projekten te wurkjen. En ja, dan moatte we it gebou dêr ek foar klearmeitsje."