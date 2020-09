Twa autobestjoerders ferwûne nei frontale botsing by Ferwert

Twa persoanen binne freedtejûn ferwûne rekke by in slim ferkearsûngelok op de Ljouwerterdyk by Ferwert. Harren auto's botsten frontaal op elkoar en dêrby rekken beide bestjoerders beknypt. It giet om in frou fan 37 jier en in man fan 28 jier, beiden út de gemeente Noardeast-Fryslân.