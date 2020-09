Cambuur Sjoernaal: Lange busreis mei coronamaatregels nei Maastricht

Foar SC Cambuur stiet sneon de op ien nei fierste útwedstriid op it programma: út yn Maastricht tsjin MVV. It is de earste útwedstriid fan it nije seizoen en tagelyk de earste útwedstriid yn coronatiid. Dat hat nochal wat gefolgen foar Cambuur, sa kin net alle leden fan de technyske stêf by bussjauffeur Evert van Dijk ynstappe. Van Dijk rydt de seleksje net allinne nei Stadion De Geusselt, mar moat ek besykje de bus skjin te hâlden.

Sjoch hjirûnder nei in reportaazje oer Cambuur-bussjauffeur Evert van Dijk en in foarbeskôging op it duel mei MVV: