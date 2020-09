Fryske boargemasters de greide yn foar belang fan freonskip

De boargemasters Sybrand Buma (Ljouwert), Jannewietske de Vries (Súdwest-Fryslân) en Marga Waanders (Waadhoeke) moete inoar freed om te praten oer freonskip. Se dogge dat op it plak wêr de trije gemeenten inoar kruse, op in pleats yn Easterlittens. De moeting is ûnderdiel fan de saneamde 'Karavaan van de vriendschap'. Dat wurdt al twa jier lang organisearre troch skriuwer en sjoernalist Simon Vuyk fan Harns.