FIDEO: Hoe is it no mei vlogger Anke Bruin?

Boskwachter Anke Bruin stie yn april op in leech natuerkampearterrein fan De Lange Paal op Flylân. Yn har vlog fertelde se doe oer de frjemde situaasje op it eilân omdat der hielendal gjin toeristen wiene. No is dit byld hiel oars. Se nimt ús yn har vlog mei oer de camping.