Kazemattemuseum krijt unyk unifoarm út Twadde Wrâldoarloch: "Heel bijzonder"

De famylje fan Bauke de Jong hat it unifoarm al dy jierren bewarre. Baukes soan, Klaas de Jong, is yntusken 86 en wol it unifoarm graach fuortjaan oan it museum. Hy wie noch mar 7 jier doe't syn heit om it libben kaam. "Het uniform herinnert mij aan mijn vader. Ik was toen nog vrij jong, maar ik weet dat het een hele lieve man was."

Bysûnder ferhaal

It ferhaal fan militêr Bauke de Jong lit de oare kant fan de medalje sjen. Wêr't normaal faak ferhalen fan helden nei boppe komme, is it ferhaal fan De Jong dramatysk te nimmen. De Jong wie ien fan de militêren yn de Wûnsstelling, in ferdigeningsliny fan Surch nei Makkum. It doel wie om de tagong ta de ôfslútdyk te beskermjen tsjin oanslaggen fan de Dútsers.

It ferhaal fan De Jong is yn dizze sear tragysk, sa seit de konservator fan it Kazemattemuseum, Wim Stienstra: "Hij had een belangrijke rol als beroepsmilitair, hij was ook instructeur. Maar op het moment dat de Duitsers hier op 11 mei hun eerste verkenningen uitvoerde is hij in paniek geraakt en heeft het vuur geopend op eigen mensen. Ook op een burger." Neffens de ferhalen wie De Jong sa yn de war, dat hy lokraak om him hinne oan it sjitten wie. "De commandant heeft toen opdracht gegeven hem neer te schieten, voordat hij nog meer slachtoffers kon maken", seit Stienstra.