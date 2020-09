Ferdigenjende swierrichheden by SC Cambuur: "It wurdt kielekiele"

Mei Erik Schouten, David Sambissa en Alex Bangura binne der al trije ferdigeners langer blessearre. Dêr komt Kellian van der Kaap by, dy't freed op de lêste training mei in blessuere ôfheakke. Sven Nieuwpoort ûntbruts freed, mar neffens De Jong kin hy wierskynlik wol spylje. Dêrneist binne allinne Doke Schmidt, Jasper ter Heide en Calvin Mac-Intosch oer as ferdigeners. "It wurdt kielekiele, mar dan betinke we wol wat. Der binne wat twivelgefaltsjes, mar dy hawwe we der hjoed útlitten. It binne allegearre oare dinkjes, se hawwe tikken hân en dêr kinne je net safolle oan dwaan", fertelde de Drachtster nei de training.

Ferdigenjend moat De Jong puzelje dus, mar it middenfjild en de oanfal bliuwt itselde as ferline wike tsjin NEC.

Tsjinstanner MVV hat de ôfrûne simmer in hiel soad spilers ferlern, mar dochs behellen se ferline wike in knap lykspul by Almere City (0-0). Dat hat ek yndruk makke op De Jong. "MVV hie it hartstikke goed foarinoar. Taktysk wiene se goed en se besochten der rap út te kommen. Ik fûn it wol hiel knap. Wy binne warskôge."