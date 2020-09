Wurkstraf foar Jistrumer nei oanriding troch te hurd riden

Hy mocht sechstich, mar ried mear as tachtich kilometer yn de oere. De Jistrumer sei dat er de frou te let sjoen hie. It slachtoffer rûn in brutsen ankel op en kin noch hieltyd net goed rinne. De Jistrumer hat kontakt mei har socht en syn ekskús oanbean.

Neist de wurkstraf hat de Jistrumer ek in rydûntsizzing fan in heal jier ûnder betingst oplein krigen.