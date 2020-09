Gjin tradisjonele yntocht fan Sinteklaas yn Ljouwerter Prinsetún

It hanthavenjen fan de coronamaatregels mei safolle taskôgers is foar de organisaasje net te dwaan, seit foarsitter Cees Anceaux. Hy fynt it spitich dat de yntocht net trochgean kin "Dat is hartstikke triest, met name voor de vrijwilligers die hier een jaar naartoe leven. Dat komt bij heel veel mensen heel hard aan."

De organisaasje sil no sjen nei in alternative yntocht. "We hebben ons tot op heden alleen maar gericht op de huidige, traditionele intocht. We hebben heel lang gewacht omdat de maatregelen mogelijk verruimd zouden worden. Dat is allemaal niet gebeurt, dus we hebben gisteravond besloten dit niet te doen en de agenda vrij te maken om te kijken wat we wel kunnen doen", seit Anceaux.