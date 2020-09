Omrop TIP: Fierljepkafee Live

In bysûndere edysje fan it Fierljepkafee dit kear, want troch coronamaatregels sil der gjin publyk by wêze. De gasten wurde ûntfongen yn de Fierljeppolder yn Noardburgum, en fansels wurdt der praat oer it ljeppen yn coronatiid.

Fierder sjogge we werom op it FK fan 2006, doe't junior Hannes Scherjon foar in daverjende ferrassing soarge troch de Sulveren Pols foar de noas fan favoryt Bart Helmholt wei te kapen. We ha it ek oer comeback-ljeppers en oer ljepaventoeren yn Sweden. En we weagje ús oan in foarsizzing op de winners fan sneon.

It Fierljepkafee is live op de radio tusken 18.00 en 19.00 oere. Ek fia de webside en de app.