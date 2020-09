Ruften litte Omrin biogas produsearje

De winning fan biogas út de pulp fan ruften is wichtige en unike ferbettering yn de ferwurking fan húshâldlik restôffal. Oant no ta koene ruften op dizze skaal allinnich ferwurke wurde troch ferbrâning.

Dano-trommel

Yn de rûndraaiende trommel, fan 4 meter yn diameter en 32 meter lang, wurdt it ôffal ferlytse. Foaral organysk materiaal lyk as ruften wurde nei behanneling yn de trommel geskikt makke foar fergisting. Omrin ferwachtet dat dizze biomassa rom 6 miljoen m3 ekstra biogas per jier produsearje kin. It biogas dat út it ôffal komt wurdt diels brûkt as brânstof foar de jiskeweinen en diels wurdt it brûkt op it ierdgasnetwurk.

De trommel freget om in ynvestearring fan sa'n 11 miljoen euro. Dêrfan is 4,8 miljoen betelle fan subsydzjes. Fan desimber ôf moat de ynstallaasje troch Omrin yn brûk naam wurde. Begjin 2021 sil de trommel test en optimalisearre wurde.