Noard-Nederlân wol miljoenen foar enerzjytransysje

Neffens eardere berekkenings ferdwine der yn Noard-Nederlân sa'n 20-tûzen banen troch it fuortfallen fan de gaswinning. It jild dêr't it Noarden no oanspraak op meitsje wol, komt út it Europeeske 'Just Transition Fund' en is bedoeld om gebieten dy't no noch ekonomysk ôfhinklik binne fan fossile brânstoffen te helpen by de transysje nei duorsume enerzjy.

Yn it plan dat de noardelike provinsje no nei it kabinet stjoert hawwe stiet dat it jild ûnder oaren gean moat nei de ûntwikkeling fan wetterstof en nei Wetsus yn Ljouwert. Oft der jild nei Noard-Nederlân komt en hoefolle krekt leit oan it ryk. Sy bepale wêr't it Europeeske jild úteinliks hinne giet. Op dit stuit is ek noch net dúdlik hoefolle jild der krekt beskikber is foar Nederlân.