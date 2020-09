FC Burgum start fuotbalteam foar minsken mei beheining

Mei de training koenen fuotballers en harren begelieders ris sjen hoe't dat giet. Tolve dielnimmers ha har oanmelden foar it G-team. Se wolle traine foar wedstriden fan sân tsjin sân spilers of spylsters en fuotbalje op in heal fuotbalfjild. It giet benammen om de wille en it entûsjasme. Yn de basis sit gjin ferskil mei it gewoane fuotbal, fynt foarsitter Dirk van der Woude fan FC Burgum. Wol is neffens him de organisaasje fan in G-team oars as by in oar fuotbalteam.

"Dizze spilers freegje echte profesjonele begelieding. We ynventarisearje fan tefoaren wat de beheining is. Dan komt der in monitoaring en as der wat is, witte we fia in programma hoe't we der mei omgean kinne. We ha begelieders fûn dy't dat foar har wurk ek dogge. Sa tink ik dat we fol fertrouwen en entûsjasme mei dit team starte kinne."