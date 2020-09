Kunstenaars Vakwerk Burgum moeten pand uit; zoektocht naar leegstaand gebouw valt zwaar

In het leegstaande gebouw in Burgum krijgen kunstenaars en andere vakmensen de ruimte om te exposeren. Zo wordt voorkomen dat de gebouwen verwaarlozen of dat de boel wordt vernield. Maar het gebouw waarin ze nu zitten, wordt binnenkort gesloopt. "Ik denk dat sloop de enige optie is. Het is een oud gebouw, het lekt intussen. Dan moet er zoveel aan gebeuren om er weer wat van te maken. Ze zullen het slopen en dan komt er weer wat nieuws voor in de plaats", zegt Brugman.

Goed bereikbaar

De kunstenaars hopen iets te vinden in de gemeente Tytsjerksteradiel, maar over alles valt te praten. "Wat belangrijk is, is dat het goed bereikbaar is. Niet iedereen heeft een auto. Dus je moet er met de trein of bus goed kunnen komen. Wij drieën wonen wel in Tytsjerksteradiel, dus dat heeft wel onze voorkeur. Maar mocht er ergens anders wat zijn, dan kunnen we altijd in gesprek gaan", zegt Brugman.

Brugman hoopt dat er iemand is die de kunstenaarsgroep aan een nieuw gebouw kan helpen. "Wij maken er altijd wat mooiers van dan wanneer het een leegstaand gebouw is. Dat is voor niemand leuk", zegt Brugman.