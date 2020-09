SC Hearrenfean hiert ferdigener Van Hecke (20) foar ien seizoen fan Brighton

Van Hecke jildt as in grut talint by de ploech út de Keuken Kampioen Divisie. Der wie ynteresse út binnen- en bûtenlân foar de jonge spiler, ûnder mear FC Utrecht en AS Monaco wiene yn de merk foar Van Hecke. Mar SC Hearrenfean lûkt no úteinlik dus oan it langste ein.

De Fryske earedifyzjonist hat it sintrum fan de ferdigening no foarearst rûn. Earder waard al bekend dat de Poalsk international Pawel Bochniewicz de oerstap makket fan Górnik Zabrze nei it Abe Lenstra Stadion.