Goed santich persint fan it ûnderwiis op Campus Fryslân gewoan fysyk

"Dat kan omdat ons gebouw daarvoor heel goed geschikt is. We hebben veel kleine kamertjes, waardoor studenten veel apart van elkaar kunnen zitten. Daarbij hebben we een nieuw hybride model van onderwijs, dat betekent dat wij met een digitaal scherm verschillende kamers met elkaar kunnen verbinden. Waardoor de studenten parallel het onderwijs kunnen volgen. Fysiek, maar toch ook digitaal", leit Zwitter út.

Bliid

De studinten binne neffens Zwitter bliid dat it grutste part fan it ûnderwiis gewoan op de kampus is. "Hartstikke blij. Dat is wel het belangrijkste. De ervaring om in Leeuwarden te studeren moet een mooie blijven. De studenten hebben zich tot nu toe daar alleen maar positief over uitgesproken", seit Zwitter.

It grutste hichtepunt fan it stúdzjejier komt lykwols pas yn jannewaris. Dan komt eardere sekretaris-generaal fan de Feriene Naasjes, Ban Ki-moon, de nije masteroplieding Klimaatadaptaasje iepenje. "Wij hebben een goede samenwerking met het Global Center of Adaptation. Dat is een internationale organisatie waarvan Ban Ki-moon de voorzitter is. De CEO van dit centrum, Patrick Verkooijen, is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit en is ook specifiek aangesloten bij de Campus Fryslân. Hij heeft het mede-georganiseerd en mogelijk gemaakt", sa seit Zwitter. Dat is denk ik een van de grootste successen die we tot nu toe kunnen vieren en daar zijn we ontzettend trots op.