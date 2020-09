Man (29) krijt selstraf foar riden mei drugs op: "Normaalste saak fan de wrâld"

Op it plysjeburo sei de man dat hy autoriden nei it brûken fan drugs de 'normaalste saak fan de wrâld' fynt. Dat wie de plysje fansels net mei de man iens.

De man moast tongersdei foar de rjochter ferskine, mar kaam net opdaagjen. De rjochter joech him in boete fan 850 euro foar it riden ûnder ynfloed, en in rydûntsizzing fan fjouwer moanne. En hy moat dus nei de finzenis foar it riden sûnder rydbewiis.