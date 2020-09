LTO Noord makket beswier tsjin twongen archeologysk ûndersyk

It giet dêrby al om wurksumheden dy't tritich sintimeter of djipper de boaiem yngean, bygelyks foar it bouwen fan in skuorre of it pleatsen fan drainaazje.

Boaiemûndersyk

Neffens Jan Hemeltjen, bestjoerder fan LTO Noord, kin der likegoed in gewoan boaiemûndersyk dien wurde. "Door een kuil te graven van ongeveer een meter diep. Dan laten we door een archeoloog kijken of er bodemverstoringen in zitten en dan kunnen we bepalen of er archeologisch onderzoek nodig is", seit Hemeltjen.

"Zo'n archeologisch onderzoek komt gauw op 10.000 euro. Een bodemonderzoek is met een paar honderd euro wel bekeken als je zelf een gat graaft met een kraantje. Dan kan een archeoloog al veel zien", seit Hemeltjen.

Dy kosten binne foar de boeren. "Daar zijn we het als LTO niet mee eens. De boeren kunnen er niets aan doen wat er honderden of duizenden jaren geleden op die plek gebeurd is", seit Hemeltjen. LTO Noord wol dêrom dat de gemeente Ljouwert yn it nije bestimmingsplan opnimt dat boaiemûndersyk yn earste ynstânsje genôch wêze moat.