De 'stroomtún' fan Drylts: in duorsume enerzjyboarne foar de stêd

Yn totaal kostet it projekt 2 miljoen euro. De stroom kin net streekrjocht oan de ynwenners fan Drylts levere wurde, mar fia de enerzjyleveransier kinne sy harren 'eigen' stream wol weromkeapje.

Ynvestearje

Op termyn wol de enerzjykooperaasje de ynkomsten ynvestearje yn duorsume projekten. Dêrby falt te tinken oan ledferljochting yn Drylts of laadpeallen en elektryske auto's dy't liend wurden kinne. Op de lange termyn hopet de enerzjykooperaasje dat se troch akku's streekrjocht de ynwenners fan Drylts fan stroom foarsjen kinne.

It sinnepark soe yn juny offisjeel iepene wurde, mar dat gie net troch yn ferbân mei it coronafirus. No sneon is der in iepen dei. Belangstellenden moatte harren yn 't foar wol opjaan.