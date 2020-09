Corné van de Erve: "De nachthoreca in Leeuwarden is ten dode opgeschreven"

Neffens Van de Erve soe it net goed wêze foar Ljouwert as de nachthoareka it net mear rêde kin. "Dat moeten we als studentenstad in Leeuwarden ook niet hebben, dat Club Red het loodje legt. We worden als studentenstad een stuk onaantrekkelijker", seit de foarsitter.

Mar net allinnich de nachthoareka hat it dreech neffens Van de Erve. "Ook de dorpskroegen op het platteland. Het platteland moet wel een beetje leefbaar blijven. Dan hebben we straks geïnvesteerd in Culturele Hoofdstad en hebben we geïnvesteerd zodat de toeristen terugkomen. En dan hebben we straks geen horeca meer", seit hy.

Dûnsskoalle

Van de Erve begrypt net sa goed werom de diskoteken noch ticht moatte. "Als het in de dansschool wel mag, daar mag je wel dansen en zingen, daar mag je wel tegen elkaar aan staan. Dan moet dat in de disco toch op een of andere manier ook kunnen?", seit Van de Erve.

"Dat is meten met twee maten natuurlijk. Dat zet kwaad bloed. Dat snappen onze gasten niet. Dat snappen de ondernemers niet. Daar zouden ze landelijk ook iets aan moeten doen", sa seit Van de Erve.