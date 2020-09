Langst sittend riedslid Rinze Visser (NCPN) net fan doel om op te hâlden

"Ik bin hast in museumstik", sei Visser woansdei as reaksje op de kompliminten fan de boargemaster. Visser bedoelde dat letterlik, want in libbensgrutte foto fan de Lemster kommunist is ûnderdiel fan de eksposysje oer 75 jier befrijding yn it Fries Museum. Visser is grutsk op syn bydrage oan dy eksposysje.

Opkomme foar minsken

De kommunistyske idealen en benammen it opkommen foar minsken yn de nederklits is neffens Visser yn dizze tiid hurder nedich as ea. "Minsken mei wurk en in CAO-lean kinne har yn 'e regel wol aardich rêde, mar der binne hieltyd mear minsken dy't it dreech hawwe. It is foar jonge minsken dreech om fêst wurk te finen. In soad arbeiders wurkje hjoed-de-dei foar harsels. Dat is yn 'e regel gjin beste posysje."

Visser sit al yn syn 13de perioade as riedslid. Hy is noch net fan doel om op te hâlden, mar wit ek dat er kwetsberder wurden is troch syn hege leeftiid. "Ferline wiken bin ik mei de fyts út 'e bocht flein en haw ik in pear ribben kniesd. Soks moat ik net te faak dwaan. Litte we it bêste der mar fan hoopje."