Rekôr oan smoargens opfiske út see troch Harnzer fiskers: 176.000 kilo

Fiskers wurde stimulearre om smoargens dat se opfiskje mei te nimmen nei de wâl. Sa bedarret it net op de strannen en wurdt de see skjinner. Ek foar dit jier ferwachtet Harns in rekôr oan smoargens. Dat komt ek noch altyd troch de ramp mei kontenerskip MSC Zoe. Der soe noch 800.000 kilo oan guod út konteners op de seeboaiem lizze.

Unsichtber probleem

It Fishing for Litter-projekt hat as doel om de fersmoarging fan de see tsjin te gean. Hieltyd mear fiskers dogge mei oan it projekt. It giet om in ûnsichtber probleem: want it measte swalkôffal sinkt nei de seeboaiem.