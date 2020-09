Hanthaveners yn Ljouwert beflibe en misledige, plysje set fertochte flybmasker op

Doe't de hanthaveners yngriepen, waarden se beflibe en misledige. De plysje hat de hanthavening holpen by it oppakken fan de fertochte. Dy krige in flybmasker opset, om't hy net lústerje woe.

Neffens de hanthaveners is it al de twadde kear dizze wike dat harren meiwurkers troch minsken beflibe binne.