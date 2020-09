Adviseur: nasjonale wedstriden op Prikkedam ûnmooglik fanwegen lûd

It bestimmingsplan, dat regelt wat wol en net op it sirkwy mei, wie yn oktober 2019 troch de gemeenteried fan Eaststellingwerf fêststeld. Neffens STAB soe yn dit plan it wen- en leefklimaat fan de omwenners oantaast wurde.

Ek al is der in lûdsskerm fan twa meter heech en 150 meter lang pleatst dêr't de adviseur posityf oer is, út in akoestysk ûndersyk docht bliken dat nettsjinsteande alle maatregels fan de motorcrossferieniging net by alle wenningen yn de omjouwing oan de lûdseasken foldien wurdt.

Lûdsbelêsting by omwenners

By trainingen soe de belêsting fan De Prikkedam 45 oant 50 dB en by wedstriden 70 dB wêze, wylst de gemeente mar in belêsting oant 45 akseptabel fynt. Nettsjinsteande dat, wie de gemeente dochs akkoart gien mei it plan om't der mar trije dagen yn it jier wedstriden hâlden wurde meie.

STAB is lykwols net tefreden oer it plak fan de lûdsmjittingen: tusken beammen en strûken by in hinnehok. Hjir wie troch in omwenner al earder oer opmurken: "Sa fier mooglik wei fan de crossbaan en sa leech mooglik". STAB fynt in mjitting op it terras by de wenning realistysker, dêr't neffens harren de oerlêst sa'n 1 oant 3 dB heger is en dus leit it boppen de grinswearde dy't de gemeente oannimlik fynt.