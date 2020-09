Houliken útsteld of ôfsein fanwegen corona; troulokaajes hawwe it dreech

It trouseizoen rint rûchwei fan april oant oktober. Dan steane de aginda's fan restaurants, partysintra en oare populêre troulokaasjes lykas De Koperen Tuin fol. "Maar het zijn nu onzekere tijden door de corona. Veel bruidsparen stellen de mooiste dag van hun leven uit of zeggen af, bijvoorbeeld omdat niet alle gasten kunnen of willen komen", seit Van Eck. By him binne der 20 brulloften útsteld en 15 ôfsein. "Ik hoop dat het volgend jaar gewoon weer kan, trouwen met een feest zoals het eigenlijk hoort."

Aginda 2021 al hast fol

Probleem is lykwols neffens him dat de aginda foar folgjend jier hast alwer fol sit met troufeesten dy't fan dit jier nei folgjend jier ferskood binne. "Er is nauwelijks plek voor nieuwe bruidsparen." Ferline wike wie der noch wol in brulloft mei 70 gasten. "Het bruidspaar heeft zelf in overleg met ons de tafelschikking gemaakt, zodat we precies wisten wie bij elkaar mocht zitten en wie niet. Dan lukt het wel, maar het blijft improviseren."