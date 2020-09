Hoe is it no mei vlogger Ans Visser?

Hoe giet it mei de bewenners fan Herbergier yn Harns? Yn it begjin fan de coronakrisis hat eigener Ans Visser mei fideodeiboeken sjen litten wat der barde yn de wenfoarm foar minsken mei demintens. Hear Zonneveld is ien fan de bewenners en fertelt oer it momint dat hy yn isolaasje moast.