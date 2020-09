Betinkingsmunt ta eare fan 100-jierrich bestean Woudagemaal

De munt, mei de namme Woudagemaal Vijfje, is ûntwurpen troch keunstner Berend Strik, dy't yn 2006 ek it Rembrandt Vijfje ûntwurp. Oan de iene side stiet de kening mei efter him in wapperjende Fryske flagge, en derûnder in fragmint fan de kanalen rûnom it Woudagemaal. Oan de oare side fan de munt stiet it Woudagemaal út fûgelflechtperspektyf.

De munt, dat in wettich betelmiddel is, wurdt op 7 oktober foar it earst slein mei in nominale wearde fan fiif euro. 7 oktober is ek de datum dat it Woudagemaal hûndert jier bestiet. De munt is fan tongersdei ôf oan te bestellen op de webside fan de Koninklijke Nederlandse Munt.