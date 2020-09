Sportvisserij Fryslân makket VISparels: yn 'e kunde komme mei fiskje

De VISparels moatte tsjinje as it fuotbalfjildsje fan de sportfiskerij, leit Tamme Smit út. "Angelsportferieningen hawwe gjin sportfjild, oare ferieningen wol. De sportfiskerij, faak ien fan de grutste ferieningen binnen de gemeente, moatte eins ek in plak hawwe dêr't se gearkomme kinne, en dêr't se ek fiskje kinne." Der binne yn Fryslân neffens Smit sa'n 40.000 minsken lid by in angelsportferiening, "Wy hawwe behoefte oan wetter wêr't wy feilich en goed fiskje kinne."

Feilich fiskplak

Mei in VISpas kinne je al op in soad wetter fiskje, mar dizze VISparels moatte groepen dy't der net op út geane of kinne in goed plak biede om ek te fiskjen. "In soad fiskers dy geane der wol op út, se geane tusken it reid sitten of geane mei in boatsje it wetter op, mar der is ek in groep fiskers, benammen de jongerein en de âlderein, dy't in feilich fiskplak ticht by de beboude kom nedich hawwe.

De VISparels binne plakken dy't wy sa ynrjochtsje dat der hiele feilige fiskplakken oan 'e wetterkant komme. Ut ûndersyk is nei boppen kommen dat soks is foar de jongerein, de âlderein en minderfaliden dochs tige winsklik is, en dêr hawwe wy op ynspile."