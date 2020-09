Bysûndere iuwklok skonken oan de kolleksje fan Museum Joure

Uilke Stinne wie letter ynstrumintmakker by de Spoarwegen. Hy hat sa'n fjouwer jier dwaande west mei it bouwen fan de iuwklok, dy't yn 1938 klear wie. De basis is in oerwurk fan in Fryske slypboerdklok. Dêr hat Stinne sa'n 15 meganiken oan makke foar alle oantsjuttingen dy't nedich wiene.

Bysûnder is dat de klok net allinne de Nederlânske tiid, mar ek dy foar Noardeast-Ynje en Noard-Amearika oanjout. Der binne trommels dy't de tiid oanjouwe, wizers binne der net.

Earste iuwklok

It museum op De Jouwer hat in grutte kolleksje oan klokken, mar dit is de earste iuwklok. Wat it spesjaler makket is dat der in wiidweidige dokumintaasje by is mei beskriuwingen fan alle ûnderdielen.