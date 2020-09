Fanfare Wikel sit mei opslach fol guod no't rommelmerk net trochgiet

"Wy hiene net tocht dat it allegearre trochgean soe, dat wie al gau dúdlik," seit foarsitter Christina Boonstra. "Mar wy hawwe in lid dy't al jierren foar ús guod sammelet. Dus dat giet wol troch, dat hok komt wol fol. It leit moai ûnder dak, mar as wy it kwyt kinne dan soe dat moai wêze. Wy rinne no ús ynkomsten mis. Dy rommelmerk is wol de meast wichtige ynkomsteboarne fan it jier."

Wichtige ynkomsten

De fanfare wol it no eins yn ien kear kwyt. "De man dy't is sammelet is yntusken 84, dus hy hat ek gjin nocht om der eltse kear wer hinne te gean foar wat lyts. As wy op in sneon foar in lytse 5.000 euro ferkeapje, sizze wy no net: foar in pear hûndert euro is it klear. Ik hoopje dat der wat hannelers binne mei ynteresse. It measte sit yn doazen pakt. Oars binne wy in wike yn 't foar oan it útpakken, dan komme je it tsjin. Dus it is no de fraach wat je tsjinkomme, mar alle jierren fine wy eins wol prachtige dingen."