Amtners gemeente Harns krije nei alle gedachten ferbettere plak yn sintrum stêd

Twa jier lyn sette de syktocht nei in nij ûnderkommen útein, doe't de gebouwen dêr't de gemeente no yn sit net mear geskikt blieken. De wurknimmers wurkje no op fiif ferskillende lokaasjes yn de stêd, mar dat moat mear by elkoar komme. Dêrneist binne de lokaasjes fan no ferâldere en moatte de wurkomstannichheden better.

De gemeenteried ûndersocht ôfrûne jier fyftjin lokaasjes. De fjouwer oerbleaune senario's binne renovaasje fan de Waddenpromenade, nijbou by de nije brânwachtkazerne oan de N31, renovaasje fan it stedhûs en de Groenlandsvaarder, en nijbou oan de Westerseedyk. It kolleezje hie earder noch in lichte foarkar foar dy lêste opsje, mar hat har pylken no rjochte op renovaasje fan it besteande plak yn it sintrum. De mearderheid fan de ried gie hjiryn mei.

Ferdjipjend ûndersyk

It sintrumplan kostet sa'n 7 miljoen euro en wie dermei op ien plan nei it goedkeapste. Foar dat plan moat in oantal pannen oanskaft wurde. Der komt earst noch in ferdjipjend ûndersyk, wêrnei't der noch in kear stimd wurde sil.

As der út dat ûndersyk lykwols gjin opmerklike resultaten komme, liket dy lêste stimming in formaliteit. "Het lijkt ons een hele mooi keuze, maar we gaan nog verdiepend onderzoeken of het plan echt voldoet aan de eisen voor modern werkgeverschap en of het kostenplaatje toch niet tegenvalt uiteindelijk", seit wethâlder Harry Boon fan kolleezjepartij CDA.