Twa Ingelsken (24 en 27) oanhâlden nei sjitpartij yn Ljouwert

Oan de Luchtenrek yn Ljouwert hat tongersdeitemoarn in sjitynsidint west. Om 1.15 oere hinne waarden der út in auto wei ferskate skotten lost. De plysje koe koart dêrnei twa fertochten oanhâlde. It giet om in 27-jierrige man en in 24-jierrige frou út Ingelân.