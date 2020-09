"Ferkeapje Sealen Schaaf foar in symboalysk bedrach oan kulturele ûndernimmers"

Moat de gemeente Ljouwert Sealen Schaaf foar in symboalysk bedrach ferkeapje oan de eksploitanten? Dizze proefballon liet de FNP woansdei-te-jûn op doe 't der praten waard oer de takomst fan Sealen Schaaf. Op it stuit is it plak as wize fan proef in kulturiel brûsplak, mar it kolleezje fynt dat net helber foar de langere termyn. It is te djoer en foeget kultureel sjoen neat spesjaals ta. It idee is om de priisfraach wer fan stâl te heljen om te betinken wat der dan komme kin. Want it mei net sloopt wurde.

Bobby Veenstra is op it stuit eksploitant en sjocht just wol takomst foar Sealen Schaaf as kultureel brûsplak en wol absolút net dat de priisfraach der komt. "We hawwe in soad ôfspraken mei partijen op it mêd fan edukaasje, sosjaal domein en ynnovaasje, mar we kinne neat konkreet meitsje want dy priisfraach hinget ús hieltyd boppe de holle."

Opknappe

Veenstra stiet posityf tsjinoer it idee fan de FNP om Sealen Schaaf foar in symboalysk bedrach te keapjen. "Wol is der in soad jild nedich om alles wer yn goede steat te bringen. It hoecht net yn 1 jier, it kin ek yn 10 jier, mar we moatte der dan wol goed oer neitinke."