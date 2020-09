FNP net bliid mei 'Friesland style'

In miste kâns. Sa neamt de FNP de nijste toerismekampanje fan Merk Fryslân, dy't rjochte is op it eigen Fryske publyk dat yn eigen omkriten op fakânsje moat. De FNP is der net wiis mei dat der yn de reklame op bygelyks posters en bussen konsekwint 'Friesland' stiet yn stee fan 'Fryslân.' De partij hat skriftlike fragen yntsjinne by Deputearre Steaten.