NACHTWACHT360° yn Nes: "De kearside fan de keunst"

Direkteur Anke Bijleveld is der mar gruts op dat sy it nei Nes helje koe. "Ik haw eltse wike belle. Dit is echt de alderearste kear dat it bûten it atelier yn syn totaliteit stiet. Alles is hjir yn Nes te sjen."

Ynterpretaasje

Sy leit út wêr't it NACHTWACHT360° eins foar stiet: "It betsjut eins: de kearside fan de keunst, dus der is ek in efterkant fan de Nachtwacht. In ynterpretaasje fan de fotograaf. Wy hawwe in grut projekt yn de teätertsjerke fan Nes. De hiele tentoanstelling mei kostúms en helms hat allinne yn it atelier fan Hans Ubbink yn Amsterdam stien. De Nachtwacht sels hat ek yn it Rijksmuseum west en yn Miami."

Dêrfoar is goed nei it wurk fan Rembrandt sjoen. "Sy hawwe besocht harren ynspirearje te litten troch de orizjinele Nachtwacht fan Rembrandt. Sy binne yn it libben fan dy tiid dûkt en alle klean binne hiel sekuer neimakke. It projekt rûn echt út de klauwen. Der waarden ek look-a-likes socht en sa hawwe sy it hielendal yn sêne set yn it atelier. Julius Rooymans is de fotograaf dy't dit allegearre betocht hat."