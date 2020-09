FIDEO: Hoe is it no mei vlogger Merijn Bouma?

Fytsgids en Fries-om-utens Merijn Bouma koe net lang genietsje fan it toeristeseizoen yn Barcelona. Ein july is de stêd op 'oranje' set en sûnt in wike jildt koade oranje foar it hiele lân. Dat betsjut dat Nederlânske toeristen yn karantêne moatte as se út it lân komme. Foar Merijn betsjut it dat er sûnt it begjin fan corona mar ien moanne oan it wurk koe. No tinkt hy deroer om oar wurk te sykjen.