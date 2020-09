FIDEO: Nije elektryske ynspeksjeboat foar de provinsje yn Frjentsjer boud

"It is net de earste foar ús, mar it is moai dat der op it mêd fan elektryske boaten in soad ynnovaasje is op dit stuit. It is wol oars bouwen as by oare boaten. Wy hiene de frijheid om wat mear ûnderoannimmers en leveransiers te nimmen út Fryslân wei, dus dat is ek leuk. Takom jier mei de boufak moat it klear wêze," seit Tjitse Stiensma fan Scheepswerf Talsma. Hy jout lieding oan de operasjonele útfiering.