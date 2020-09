Problemen op skoalle Droegeham: "Wy kinne dochs net sa lang wachtsje op útslach?"

As learkrêften ek mar in bytsje ferkâlden binne, komme se thús te sitten yn ôfwachting fan in coronatest. It kin soms wol dagen duorje, foardat se sa'n test dwaan litte kinne, en dêrnei moatte se noch wachtsje op de útslach.

Hiele klassen sitte thús, as der gjin ynfallers binne. Op doarpsskoalle De Tarissing fan Droegeham binne se dermei oan. Direkteur Marthe Postma: "In foltiids-learkrêft fielde him net goed en sit no thús. "Us ferfangersgroep is frij grut, mar mear minsken binne wat heal en dêr binne al ferfangers op ynset."

Pas freed is der plak

It krijen fan in coranatest is net samar klear: "Hy hat justermiddei (tiisdei, red.) om twa oere belle en kin pas freedtemiddei te plak. Yn Grins of yn Zwolle. De útslach komt dan yn of nei it wykein." De bern binne mei lesmateriaal en in iPad nei hûs ta stjoerd. De sike learkrêft jout sa goed en sa kwea as er kin, op ôfstân les.