Provinsje wol fergunning foar dongfergister Botniawei Marrum ynlûke

De fergunning waarden al yn 2008 en 2011 ôfjûn, mar sûnt dy tiid binne der gjin konkrete stappen ûndernaam om de ynstallaasje ek echt te bouwen. Dêrby sil it troch de nije stikstofregels dreech wêze om in fergunning te jaan op grûn fan de wet natuerbeskerming. De Stichting Duorsum Marrum hat, mei út namme fan doarpsbelang en en omwenners, frege om de fergunning wer yn te lûken. Ek de gemeente hat dêr by de provinsje op oantrune. De omwenners fan de dongfergister binne benaud foar stjonk- en lûdoerlêst en ekstra ferkear.

It plan wie dat yn de fergister oan de Botniawei dong ferwurke wurde soe út Fryslân en Flevolân. Dy soe oanfierd wurde mei frachtweinen. Nei it ynlûken fan de fergunningen kin der yn teory noch hieltyd wol in dongfergister komme. Dêrfoar is nammentlik wol romte yn it bestimmingsplan. Ek kinne der nije omjouwingsfergunningen oanfrege wurde.

Stichting bliid

"Wy binne der hartstikke bliid mei, it lucht wol op. Yn 2017 waarden de plannen konkreet, dus fan doe ôf binne wy der al drok mei dwaande om de plannen te kearen. De lokaasje is net geskikt, der is te min duorsumens, der soe tefolle ferkear komme, en de geur is ek in aspekt. It wie ek moai dat de gemeente ús stipe hat, om't it wol dreech wie by de provinsje," fertelt Titia Jippes fan Stichting Duorsum Marrum.