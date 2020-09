Spannende wiken foar kultuer yn Ljouwert

It probleem is dat der no al te min jild is foar de meast wichtige kulturele ynstellingen yn de haadstêd. As der neat bart, moat De Harmonie miskien wol in pear dagen yn 'e wike ticht en is poppoadium Neushoorn aanst miskien wol in leech gebou. Dat is senario A. Om dit op nivo te krijen moat der 1,5 miljoen euro by, dat is senario B. En om de ambysjes fan it ferfolch op Kulturele Haadstêd 2018 oerein te hâlden is der noch in pear ton ekstra nedich: senario C. De gemeenteried moat út dy rjochtingen in kar meitsje en dan falt net ta, no't gemeenten it finansjeel dreech hawwe.

Kultuer serieus nimme

Harry Bevers fan de VVD stimt dêryn mei. "Zonder naar het geld te kijken is ambitie C het mooist, maar ik denk dat we blij moeten zijn als we scenario B kunnen realiseren." De PvdA set ambisjeuzer yn. "Tegelijkertijd is die basis heel beperkt en zou je, als je cultuur serieus wilt nemen, moeten streven naar scenario C", aldus Mirka Antolovic fan de PvdA, de grutste partij yn de gemeenteried.