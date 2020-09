Mear fleanbewegingen op Fleanbasis Ljouwert: "Moat dat no sa mâl?"

De strieljagers fleane wol faker jûns, mar nea yn de simmer. "Gewoanwei fleane se tusken oktober en april yn de jûn," fertelt Verf. "No wurdt der ek al jûns flein en dat falt wol op yn it doarp.

Unbekende fleantugen ûnderskeppe

"De yntensiviteit fan de fleanbewegingen jûns hat te krijen mei de QRA-funksje dy't fleanbasis Ljouwert fan septimber ôf wer útfiert", fertelt Verf. It Quick Reaction Alert ûnderskept fleantugen yn it loftrom fan de Benelúks dy't gjin fluchtplan yntsjinne hawwe en dy't harren net identifisearje. Else trije moannen is it QRA op in oare fleanbasis stasjonearre. "Dat kin wêze yn Volkel, yn België of yn Ljouwert". Om't de QRA 24 oeren deis paraat wêze moat, wurdt der ek jûns flein. "Dat bart no al, om't fleaners oefenje moatte om te fleanen mei in nachthelm," fertelt Verf.

It is de lêste kear dat de QRA yn Ljouwert mei F16's dien wurdt. "De folgende kear as Ljouwert wer oan bar is en de fleantugen klear binne, wurdt de QRA útfierd mei de F-35."