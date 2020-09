22ste gebou yn Ljouwert sletten fanwege drugshannel

Opnij hat de boargemaster fan Ljouwert in hûs ôfslute litten, om't der yn drugs hannele waard. It giet dizze kear om in wenning oan de Pieter Stuyvesantweg. Op 2 juny fan dit jier waard der mear as in kilo amfetamine fûn. Ek wie der in foarried tabletten mei MDMA en amfetamine yn it hûs.