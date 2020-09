Soldaat van Oranje giet wer los mei Ljouwerter Jan van Olffen as bassist

Fan seis shows wyks yn ien kear nei nul. Salang hat Van Olffen sûnt syn 16e net mear stilsitten. Hy is ien fan de muzikanten dy't it langste meispilet yn Soldaat van Oranje. No't de foarstellingen wer begjinne, jout dat wol in nuver gefoel. "Krijst hast in soad fan premjêregefoel. De hiele boel hat fansels sa'n fiif moannen stilstien. Ferline wike hawwe wy in pear repetysjes hân, dan is it yn it begjin wol even hiel apart. Want gjinien fan ús hat ea sa lang neat dien."

Gewoanwei is yn de kultuersektor in soad te dwaan, mar dat foel ôfrûne maart hielendal stil. "It giet fan 36 jier rinne en drok wêze mei fan alles nei yn ien klap hielendal neat mear dwaan. Dat is my noch nea earder bard. De earste twa wiken hast dan in fakânsjegefoel, mar dêrnei wurdst der ûnrêstich fan."

Van Olffen wie bliid dat hy it no oan tiid hie om by syn famylje te wêzen, mar hy is der no ek klear foar om wer mei de foarstellingen troch te gean. "Bist dwaande mei de produksje en dan wolst gewoan wurk hawwe."

Jan sit al tsien jier by de produksje Soldaat van Oranje, en dan driget it ferhaal dat ferteld wurdt, normaal te wurden. "Ik haw ek ynfaller west by de musical The Lion King, dêr't ik foar nei Scheveningen ta moast. Dan kaam ik by de finzenis del en de Waalsdoarperflakte, dêr't minsken yn de oarloch opsletten wienen en eksekutearre binne. Dan gie it nekkehier my rjocht oerein stean."

Oanpaste foarstelling

Der binne in soad oanpassingen dien oan de foarstelling, sadat alles no giet neffens de rjochtlinen fan it RIVM. "Wy meie net mear yn kontakt komme mei it publyk en meie de seal net mear yn. Fierders is eltse oare rige stuollen fuorthelle, en tusken minsken fan ferskate húshâldingen sitte twa lege stuollen. Gewoanwei koenen wol 1100 minsken yn de seal, mar op it stuit meie noch mar in goede 300 minsken plaknimme. De blazers sitte yn de orkestbak, allegearre tusken plestik sketten."

Jan hat de foarstelling al sa'n 2300 kear spile, mar de belibbing is no hiel oars: "It is yn it begjin in bytsje ûnwennich, om't alles itselde is, mar dochs oars. Mar it went ek hiel gau. It is sa't it is, en wy binne al lang bliid dat wy wer oan de slach meie."