Spesjale edysje fan Nijntje 'in ut Franekers'

Nijntje, it bekendste knyntsje fan Nederlân, is dit jier 65 jier wurden en dat fiert de útjouwer mei in spesjale edysje yn it Frjentsjerters. 'Nijntje in ut Franekers' is oersetten troch Annalies Bouma kaam ta stân yn gearwurking mei 'Ut Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers'.