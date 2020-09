Driuwend sinnepark by sânwinning Skûlenboarch mei romte foar rekreaasje

De sânmar is sawat 45 bunder grut. Net de hiele mar wurdt bedutsen mei sinnepanielen, seit David de Boer fan Enerzjyk Skûlenboarch. It sil gean om twatredde of trijefjirde part, en dan oan de kant dêr't it measte leven is fan de yndustry. As alles trochgiet komme der 60.000 oant 70.000 sinnepanielen. Dat is genôch om de helte fan alle huzen yn de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel fan stroom te foarsjen. De sânpoel leit yn dy twa gemeenten.

Sinnepanielen op it wetter hat as foardiel dat it wetter kuolling jout. Boppedat hoege sinnepanielen dan net op oare grûn pleatst te wurden. De gemeenten hawwe in taakstelling wat de realisaasje fan sinne-enerzjy oanbelanget en oars soene de panielen mooglik op lânbougrûn delset wurde. As alles trochgiet begjint yn 2022 of 2023 de oanlis. Dit jier en takom jier binne jierren fan tarieding.

Kuierpaden

It besteande strântsje bliuwt iepen foar swimmers en oare rekreaasje en de stekken komme derwei. Der binne plannen foar de oanlis fan kuierpaden en fytspaden foar mountainbikers, mooglik ek stegers om te angeljen. Koartsein: it doel is de sânpoel breder tagonklik te meitsjen.