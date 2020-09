Kriminele boargerynfiltrant yn Vidar-saak krige goed 77.000 euro foar tsjinsten

Twifels oer hanneljen IM

It IM sei woansdei nochris mei klam dat de ynset fan de boargerynfiltrant neffens de regels ferrûn is. De advokaten fan de alve fertochten sette dêr fraachtekens by. Sa soe de minister fan Justysje en Feiligens pas tastimming jûn hawwe nei't de ynfiltrant ynsetten wie. Twa fertochten ferklearje boppedat dat se ûnder druk setten binne troch A-4110. De ynset fan in boargerynfiltrant wie jierrenlang ferbean en is noch altyd kontroversjeel.

Kommunikaasje fertochten hackt

Under mear it gebrûk fan EncroChat troch fertochten makke de ynset needsaaklik, seit de offisier fan justysje. Fia dy app koene fersleutele berjochten ferstjoerd wurde. Tiisdei waard bekend dat justysje en plysje meilêze koe mei de fertochten, nei in hack yn harren kommunikaasjesysteem. It kommunikaasjenetwurk waard earder dit jier troch de plysje platlein.

Plysje-ynfiltrant slagge net

A-4110 soe neffens it IM sa koart mooglik ynsetten wurde. It doel wie ynformaasje ynwinne, pseudo-oankeapen dwaan en plysje-ynfiltranten yntrodusearje. Doe't de mooglikheden dêrta "uitgeput" rekken, is A-4110 yn maart 2019 as ynfiltrant wurkjen gean. "Hij was geen groei-infiltrant die is opgeklommen tot een van de grote jongens", seit de offisier fan justysje. It IM komt yn desimber mei it einrapport oer A-4110.

By de drugshannel soe it gean om linen nei ûnder mear Finlân, Ierlân en Australië. Op 2 maart dit jier ûnderskepte de plysje yn Grinslân in transport fan 86 pakketten speed rjochting Finlân.

Yn totaal binne der 22 fertochten. Guon wurde ek fertocht fan wapenbesit en wytwaskjen. In part is lid fan motorklup Hell's Angels en Red Devils. De ynhâldlike behanneling is yn it neijier fan 2021.