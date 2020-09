Kriminele boargerynfiltrant yn Vidar-saak fertsjinne 50 euro yn 'e oere

Boppedat soe de ynfiltraasje fan de eks-krimineel langer duorje as tocht en dêrom waard de beleaning mei yngong fan 1 juny 2019 heger. A4110 hat oant no ta goed 77.000 euro fertsjinne mei syn ynfiltraasje.

In kriminele boargerynfiltrant is meastal sels aktyf of hat dat west binnen groepearringen dêr't ûndersyk nei dien wurdt of stiet tichtby de kriminelen. Dat makket him ek fan wearde foar in resjerzjeûndersyk. Syn feiligens hat neffens it Iepenbier Ministearje altyd foarop stien.

De ynset fan de boargerynfiltrant wie nedich om de binde op te rôljen: "De verdachten vormden een buitengewoon gesloten groep." It ynsetten fan gewoane plysje-ynfiltranten slagge net, neffens it Iepenbier Ministearje.